«Барселона» получит 50 процентов за трансфер игрока «Бетиса» Миранды в «Милан»
После завершения сделки по переходу защитника «Бетиса» Хуана Миранды в «Милан», «Барселона» получит 50 процентов от суммы компенсации за игрока, сообщает Sport. Как утверждает источник, эта опция была включена «Бетисом» во время подписания футболиста.
Ранее сообщалось, что Миранда близок к переходу в «Милан».
23-летний Миранда — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, в которых сделал 1 ассист.
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|7
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|
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|3
|8
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|15
|
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|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
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|
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|Сельта
|15
|1
|6
|8
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|9
|
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|Гранада
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|1
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|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|- : -
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
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|
Атлетико – Альмерия
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|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
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Кадис – Осасуна
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|
Барселона – Жирона
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|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
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Джуд Беллингем
Реал
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|
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Антуан Гризманн
Атлетико
|9
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Жерар Морено
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|
Диего Рико
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|
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Нико Уильямс
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Алекс Баэна
Вильярреал
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|Ж
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|
Чими Авила
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|13
|2
|2
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Ойян Сансет
Атлетик
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|1
|0
|
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|1
|5
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