«Барселона» получит 50 процентов за трансфер игрока «Бетиса» Миранды в «Милан»

После завершения сделки по переходу защитника «Бетиса» Хуана Миранды в «Милан», «Барселона» получит 50 процентов от суммы компенсации за игрока, сообщает Sport. Как утверждает источник, эта опция была включена «Бетисом» во время подписания футболиста.

Ранее сообщалось, что Миранда близок к переходу в «Милан».

23-летний Миранда — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, в которых сделал 1 ассист.