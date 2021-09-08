Суарес может пропустить матч против «Эспаньола» из-за травмы
16:07
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может пропустить матч 4-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Marca. Футболист продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения.
Отметим, что ранее испанский клуб не отпустил нападающие на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в состав сборной Уругвая. «Матрасники» сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против «Вильярреала» (2:2).
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