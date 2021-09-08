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Куман — о переходе Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна: «Это просто ужас»

15:19
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна.

«То, что произошло с переходом Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна, было просто ужасно. У нас практически не было времени на поиск решений. Да, у него хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение «Барселоны». Вот почему я согласился на его переход», — цитирует Кумана Sport.es.

«Атлетико» арендовал француза в последний день трансферного окна. Если он сыграет в 50 процентах матчей, то мадридцы автоматически должны будут выкупить игрока.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. Он сыграл за каталонцев в общей сложности 102 матча, забив 35 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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