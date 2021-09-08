Куман доволен трансфером Люка де Йонга в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал трансфер форварда Люка де Йонга из «Севильи».

«Я хотел нападающего, который отличался бы от тех, что уже есть в команде. Тогда я подумал о де Йонге, я хорошо с ним знаком. Вообще я удивился, что у «Барсы» до сих пор нет такого форварда. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером», — цитирует Кумана Diario Sport.

1 сентября стало известно об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.