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Куман доволен трансфером Люка де Йонга в «Барселону»

16:37
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал трансфер форварда Люка де Йонга из «Севильи».

«Я хотел нападающего, который отличался бы от тех, что уже есть в команде. Тогда я подумал о де Йонге, я хорошо с ним знаком. Вообще я удивился, что у «Барсы» до сих пор нет такого форварда. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером», — цитирует Кумана Diario Sport.

1 сентября стало известно об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/excl-koeman-interview-i-want-to-continue-as-barcelona-for-many-more-years-12054522

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Виктория Кравченко все материалы автора

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