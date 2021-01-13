Стало известно, когда Хави планирует вернуться в «Барселону»

По информации Marca, возвращение Хави в «Барселону» случится раньше апреля. 40-летний специалист на данный момент — главный тренер катарского клуба «Аль-Садд». Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе, но Хави не уйдет из «Аль-Садда» до окончания сезона в Катаре.

Сообщается, что в случае победы Виктора Фонта на выборах, Хави станет генеральным менеджером команды, а Хорди Кройф будет спортивным директором. Рональд Куман доработает сезон, но в случае неудачных результатов, Хави заменит его на посту главного тренера.

Хави отыграл в «Барселоне» 17 лет с 1998 по 2015 годы. Испанец выиграл с командой 8 чемпионатов Испании, 3 кубка Испании, 4 Лиги Чемпионов УЕФА, 6 Суперкубков Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира.