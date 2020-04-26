Стало известно, когда Черышев сможет начать тренироваться с «Валенсией»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сможет приступить к тренировкам в общей группе команды в первых числах мая в случае снятия карантина в Испании. Об этом ТАСС рассказал отец 29-летнего футболиста Дмитрий Черышев.

Игроки «Валенсии» и футболисты других испанских команд находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде. Я слышал, что мадридский «Реал» уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что «Валенсия» и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции».

По последним данным Worldometers на 26 апреля, в Испании всего выявлено 223 759 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 22 902 человека, выздоровело — 95 708.