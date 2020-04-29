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Стало известно, какую зарплату хочет получать тер Штеген в «Барселоне»

17:27
Марк-Андре тер Штеген. Фото Reuters
Марк-Андре тер Штеген. Фото Reuters
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ведет переговоры о новом контракте с сине-гранатовыми, сообщает Marca. По информации СМИ, 27-летний немецкий футболист хочет получать 18 миллионов евро по новому соглашению.

В «Барселоне» хотят сохранить в составе тер Штегена, несмотря на сложную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. При этом руководство не готово тратить любые средства на удержание футболиста в клубе.

Многое будет зависеть от переговоров по возможной продаже резервного вратаря Нето. С ним готовы расстаться, если за игрока предложат около 20 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» может приобрести голкипера «Аякса» Андре Онана. Каталонцы прорабатывают разные варианты в связи с неопределенностью по тер Штегену и Нето.

Текущий контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 вратарь провел 34 матча за сине-гранатовых и пропустил 34 гола.

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