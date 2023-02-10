Стали известны условия, при которых Зидан готов вернуться в «Реал»

Французский специалист Зинедин Зидан готов снова возглавить «Реал», если руководство мадридского клуба приобретет нападающего «Лиона» Райана Шерки, сообщает Sport.es.

По информации источника, в руководстве клуба рассматривают вариант с возвращением Зидана в качестве замены Карло Анчелотти.

Сообщалось, что итальянец может покинуть свой пост в случае провала на клубном чемпионате мира.

Зидан сообщил руководству «сливочных», что готов возглавить команду только в том случае, если в руководство «Реала» займется приобретением 19-летнего Шерки. Французский специалист считает его одним из самых перспективных молодых игроков мира.

В текущем сезоне Шерки сыграл за «Лион» 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. За этот срок француз выиграл два чемпионских титула ла лиги и три Лиги чемпионов.