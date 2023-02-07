«Реал» может уволить Анчелотти после клубного чемпионата мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Relevo.

По информации издания, руководство мадридского клуба недовольно работой Анчелотти в этом сезоне.

Также сообщается, что итальянца могут уволить в случае неудачного выступления команды на клубном чемпионате мира.

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Ахли», матч пройдет завтра, 8 февраля, начало — 22.00 мск.

В прошлом сезоне под руководством итальянского специалиста «сливочные» стали обладателями Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

Мадридская команда занимает 2-е место в турнирной таблице испанской примеры, набрав 45 очков за 20 матчей. «Реал» отстает от лидера ла лиги — «Барселоны» на 8 очков.