Стали известны детали перехода Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

Вчера, 10 октября, нападающий Антуан Гризманн официально стал игроком «Атлетико», которые выкупил его права у «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, мадридцы заплатят за трансфер 31-летнего француза 20 миллионов евро. Если «Атлетико» в дальнейшем продаст игрока за сумму больше 18 миллионов евро, то разница между 18 млн и суммой продажи до 40 млн пойдет на счет «Барселоны».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 31-летнего футболиста составит от 20 до 25 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Гризманна 3 гола и 2 результативные передачи в 11 матчах «Атлетико» во всех турнирах.