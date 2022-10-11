Эрик Гарсия сравнил Хави с Гвардиолой и Луисом Энрике

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сравнил главного тренера каталонцев Хави с другими успешными специалистами.

«Хави — это смесь Гвардиолы и Энрике. Их идеи очень похожи. У каждого есть свои нюансы, но все трое одинаково помешаны на розыгрыше мяча и прессинге сразу после потери», — рассказал игрок на пресс-конференции.

12 октября «Барселона» сыграет «Интером» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

Каталонцы в ла лиге на данный момент лидируют в турнирной таблице.