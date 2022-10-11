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11 октября, 08:38

Эрик Гарсия сравнил Хави с Гвардиолой и Луисом Энрике

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сравнил главного тренера каталонцев Хави с другими успешными специалистами.

«Хави — это смесь Гвардиолы и Энрике. Их идеи очень похожи. У каждого есть свои нюансы, но все трое одинаково помешаны на розыгрыше мяча и прессинге сразу после потери», — рассказал игрок на пресс-конференции.

12 октября «Барселона» сыграет «Интером» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

Каталонцы в ла лиге на данный момент лидируют в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 6 1 3
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