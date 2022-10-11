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11 октября, 11:32

Гризманн — о сделке с «Атлетико»: «Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь»

Алина Савинова
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Французский нападающий Антуан Гризманн сообщил, что доволен сделкой с «Атлетико».

«Очень рад. Это то, чего я хотел: снова стать частью «Атлетико», наслаждаться этим клубом, товарищами по команде, стадионом, болельщиками. Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь.

Когда я понял, что у меня есть шанс остаться здесь на долгие годы, я поговорил с руководством. Я хотел получать удовольствие здесь, в клубе, который любит меня. Я так горжусь тем, что являюсь игроком «Атлетико».

Я могу иногда потерпеть неудачу, но буду выкладываться на полную, пока не добьюсь желаемого. Я хочу, чтобы болельщики это увидели. Люди платят за абонемент, приходят на матчи, и это моя дань уважения им", — приводит Marca слова 31-летнего футболиста.

10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/10/10/63443e5c268e3e6b748b456f.html
Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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Стали известны детали перехода Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

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И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

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