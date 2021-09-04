Стали известны детали перехода де Йонга из «Севильи» в «Барселону»
Стали известны подробности трансфера нападающего Люка де Йонга из «Севильи» в «Барселону», сообщает AS.
За аренду нападающего руководство сине-гранатовых заплатило один миллион евро. Также «Барселона» будет выплачивать заработную плату 31-летнему бомбардиру в полном объеме.
В соглашении прописан пункт о возможном выкупе прав на де Йонга по окончании сезона-2021/2022.
В прошлом сезоне голландец сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.
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