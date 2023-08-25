«Барселона» объявила о продлении контракта с голкипером тер Штегеном

«Барселона» на сайте объявила о продлении контракта с голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Новое соглашение футболиста рассчитано до июня 2028 года.

В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время 31-летний немец провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов.

«Барселона» 27 августа проведет матч против «Вильярреала» в тертьем туре ла лиги. После двух команда набрала 4 очка.