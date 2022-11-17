Педри рассказал, как жизнь на Канарских островах повлияла на его отношение к игре

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри признался, что почти никогда не нервничает на поле.

«Я почти никогда не нервничаю. Когда я выхожу на поле, то хочу получать удовольствие, как делал это с детства. Я спокоен, но мне также нравится соревноваться и побеждать. Я принимаю любой результат, каким бы он ни был», — приводит Football Espana слова 19-летнего игрока.

Также он отметил, что на его отношение к игре повлияла жизнь на Канарских островах, жители которых известны своим непринужденным поведением и улыбчивостью.

«Радость приносит радость. Я горжусь тем, что воплощаю стиль жизни, характерный для моего острова. На поле я такой же. Я всегда немного расслаблен, как и в повседневной жизни», — добавил Педри.

Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами.