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Сегодня, 15:08

Педри рассказал, как жизнь на Канарских островах повлияла на его отношение к игре

Алина Савинова
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри признался, что почти никогда не нервничает на поле.

«Я почти никогда не нервничаю. Когда я выхожу на поле, то хочу получать удовольствие, как делал это с детства. Я спокоен, но мне также нравится соревноваться и побеждать. Я принимаю любой результат, каким бы он ни был», — приводит Football Espana слова 19-летнего игрока.

Также он отметил, что на его отношение к игре повлияла жизнь на Канарских островах, жители которых известны своим непринужденным поведением и улыбчивостью.

«Радость приносит радость. Я горжусь тем, что воплощаю стиль жизни, характерный для моего острова. На поле я такой же. Я всегда немного расслаблен, как и в повседневной жизни», — добавил Педри.

Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/11/17/pedri-explains-how-growing-up-on-canary-islands-helps-his-game
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
31.12 00:00
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Г
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Барселона

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Ведат Муричи

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 8
Борха Иглесиас

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Бетис

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П
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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
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Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

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