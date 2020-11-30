«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и прервал серию из шести побед подряд в ла лиге

«Реал Сосьедад» в матче 11-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 1:1.

На гол Херарда Морено хозяева ответили точным ударом Микеля Оярсабаля. Оба игрока отличились с пенальти.

«Бело-голубые» прервали победную серию в чемпионате Испании, которая длилась шесть игр.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 24 очками лидирует в ла лиге, «Вильярреал» с 20 очками — на третьей строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:1 (1:1)

Голы: Морено, 6 — с пенальти (0:1). Оярсабаль, 33 — с пенальти (1:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо (Сальдуа, 46), Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 81), Мерино, Субельдия, Гевара (Субименди, 69), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Янузай, 81), Роберто Лопес, Барренечеа (Порту, 70).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Кубо, 74), Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Коклен, 55), Бакка (Чиквуэзе, 46), Морено.

Предупреждения: Элустондо, 5. Пау Торрес, 31. Альбиоль, 32. Ле Норман, 37. Барренечеа, 53. Иборра, 73. Айен Муньос, 75. Субименди, 86.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 ноября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».