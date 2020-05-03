Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе. Клуб запросил разрешение на вылет из России

30-летний нападающий Федор Смолов вернется в расположение «Сельты» на следующей неделе. Как объяснили «СЭ» в компании ProSportsManagement, ведущей дела игрока, именно в такие сроки клуб еще в середине апреля попросил нашего легионера возвратиться в Виго. Форвард поступит в соответствии с этой договоренностью. Галисийцы уже проинформировали соответствующие российские органы и ходатайствовали о выдаче футболисту разрешения на вылет с территории РФ.

Напомним, что «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале этого года, в ее составе он с того времени провел 6 матчей и забил 1 гол — в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». (Вячеслав Короткин)