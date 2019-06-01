СМИ: Зидан убедил Рамоса остаться в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убедил защитника Серхио Рамоса не покидать клуб, сообщает ESPN. У 33-летнего испанца было выгодное в финансовом плане предложение от китайского клуба.

Рамос рассматривал возможность покинуть клуб из-за разногласий с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Зидан убедил его, что защитник будет играть важную роль в обновлённой команде. Также он провёл встречу с Рамосом.

На специально созванной пресс-конференции Рамос объявил, что намерен закончить карьеру в Мадриде.

Рамос объявил, что остается в "Реале". Он намерен закончить карьеру в Мадриде