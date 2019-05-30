Рамос объявил, что остается в "Реале". Он намерен закончить карьеру в Мадриде

Защитник "Реала" Серхио Рамос остается в команде. Об этом 33-летний испанец объявил на специальной пресс-конференции.

– Я – мадридиста. Я хочу завершить карьеру именно в "Реале", – заявил Рамос. – У меня никогда не было проблем с президентом Пересом, у нас отношения как у отца и сына.

Мы не говорили об экономическом вопросе, заработная плата для меня не имеет значения. Я готов играть за "Реал" бесплатно. Это правда, что у меня есть предложение из Китая. Не буду лгать.

Ранее сообщалось, что защитник в разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом​ выразил желание покинуть Мадрид в это межсезонье.