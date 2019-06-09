СМИ: Васкес может продолжить карьеру в "Интере"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в переходе нападающего "Реала" Лукаса Васкеса​.

По информации TuttoSport, итальянский специалист видит в Васкесе игрока, способного закрыть весь правый фланг "нерадзурри". Потенциальная сделка оценивается в 30 миллионов евро.

Также сообщается, что Конте рассматривает вариант с возвращением Матео Ковачича в "Интер". Права на игрока также принадлежат мадридскому клубу, но "Челси"​, где сейчас выступает серб, имеет возможность выкупить хавбека.

В сезоне 2018/19 Лукас Васкес провел за "Реал" 47 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.