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СМИ: Месси решил расторгнуть контракт с «Барселоной»

20:46
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение расторгнуть контракт с клубом, утверждает TyC Sports.

33-летнйи аргентинец связался с клубом и уведомил их о своем решение. Он твердо намерен покинуть команду летом и хочет разорвать контракт в одностороннем порядке.

Месси воспользуется пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее появлялась информация, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» сообщил новому главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману, что недоволен ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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