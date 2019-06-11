СМИ: Марселу хочет остаться в "Реале"

Защитник "Реала" Марселу не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Tuttosport, 31-летний бразилец планирует бороться за место в стартовом составе "сливочных".

Сообщается, что бывший одноклубник Марселу по "Реалу" Криштиану Роналду призвал футболиста присоединиться к "Ювентусу", однако тот ответил отказом. Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Марселу провел 34 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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