СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"

Нынешний главный тренер сборной Голландии Роналд Куман с высокой долей вероятности может возглавить "Барселону" летом, информирует Diario Sport, ссылаясь на телеканал La Sexta. Ранее появилась информация, что руководство сине-гранатовых планирует уволить Эрнесто Вальверде.

По информации СМИ, совет директоров "Барселоны" проведет собрание, на котром обсудят будущее Вальверде после финала Кубка Испании с "Валенсией" (25 мая). Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг также входит в список возможных сменщиков Вальверде.

Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.

СМИ: Вальверде близок к увольнению из "Барселоны"