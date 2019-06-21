СМИ: Коутинью готов перейти в "ПСЖ"

Полузащитник "Барселоны"​ Филиппе Коутинью может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, 27-летний футболист готов стать игроком "ПСЖ". Также у Коутинью есть ряд предложений из Англии. К бразильцу проявляют интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как сообщает источник, Коутинью не хочет переходить в "МЮ" из уважения к "Ливерпуль", за который он выступал с 2013 по 2018 гг., а также из-за отсутствия команды Уле Гуннара Сульшера​ в Лиге чемпионов в следующем сезоне. При этом бразилец не против присоединиться к "Челси", но переезд в Лондон осложняется из-за трансферного запрета.

В сезоне 2018/19 Филиппе Коутинью забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах чемпионата Испании.