СМИ: Гризманн может покинуть «Барселону» из-за напряженных отношений с Месси
22:37
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб из-за напряженных отношений с капитаном каталонцев Лионелем Месси, сообщает Le10Sport.
По данным источника, если к концу сезона француз не наладит отношения с аргентинцем, то руководство «Барселоны», примет решение расстаться с Гризманном.
12 июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону». Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза
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