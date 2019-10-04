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СМИ: Гризманн может покинуть «Барселону» из-за напряженных отношений с Месси

22:37
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб из-за напряженных отношений с капитаном каталонцев Лионелем Месси, сообщает Le10Sport.

По данным источника, если к концу сезона француз не наладит отношения с аргентинцем, то руководство «Барселоны», примет решение расстаться с Гризманном.

12 июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону». Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза

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