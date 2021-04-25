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Де Дзерби рассказал, что думает о своем будущем

12:30
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Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби признался, что часто думает о будущем. Специалистом активно интересуется «Шахтер».

«Хочу принять решение о будущем абсолютно обстоятельно. Раньше я принимал решения, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о решении. Из-за этого у меня бессонные ночи», — цитирует Де Дзерби DAZN.

По окончании сезона главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покинет клуб.

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