Симеоне отреагировал на решение «Атлетико» не устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу того, что клуб не хочет организовывать чемпионский коридор для «Реала».

«Такие моменты всегда вызывают много вопросов и споров. Клуб уже выступил с заявлением по этому поводу, также поздравив тренеров, игроков и сотрудников «Реала». Мы уважаем этот клуб, но своих болельщиков мы уважаем еще больше», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в клубе уважают решение «Атлетико».

30 апреля «Реал» обыграл дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл чемпионат Испании. 8 мая «Атлетико» примет «Реал» в матче ла лиги. Начало — в 22.00.