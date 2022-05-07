Анчелотти отреагировал на отказ «Атлетико» устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу того, что «Атлетико» отказался устраивать чемпионский коридор на «Ванда Метрополитано».

«Мы, итальянцы, привыкли к этому. Каждый делает то, что чувствует, и мы должны это уважать. Мы всех уважаем, у нас дружественный клуб. Если они хотят делать — хорошо, не хотят — ничего страшного», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Ранее «Атлетико» заявил, что клуб не будет делать чемпионский коридор для «Реала» из уважения к своим болельщикам.

30 апреля «Реал» обыграл дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл чемпионат Испании.