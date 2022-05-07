«Севилья» хочет подписать Ло Чельсо

«Севильи» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, который в данный момент на правах аренды выступает за «Вильярреал», сообщает Sport.es.

26-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Севильи», которая планирует летом заполучить игрока. Нынешняя команда аргентинца, а именно «Вильярреал», также попробует летом выкупить у «шпор» контракт полузащитника.

Аренда хавбека в «Вильярреале» заканчивается в июне 2022 года. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провел за «Вильярреал» 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.