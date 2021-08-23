Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в матче с «Эльче»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 2-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (1:0).

«Эльче» доминировал по ходу матча, поэтому мы искали более вертикальные передачи. Игра началась медленно, возможно, из-за погодных условий. Подготовка к этому сезону была непростой. В нашей команде больше всего футболистов провели международные встречи, в том числе в Южной Америке. Никого это не волнует, но это то, с чем мы должны работать. Есть игроки, которые присоединилсь к нам очень поздно, нужно приспосабливаться к этому. Суарес по ходу матчей будет приобретать более выраженную форму. Это фундаментальная единица в нашей атаке», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» после двух туров имеет 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Эльче» с одним очком — на 16-й строчке.