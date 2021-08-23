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Бензема вышел на девятое место по количеству матчей за «Реал»

06:30
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Форвард «Реала» Карим Бензема принял участие в матче второго тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3).

Для 33-летнего француза этот матч стал 561-м в составе мадридцев. По этому показателю форвард сравнялся с полузащитником Пирри, который занимает девятое место по количеству матчей за «Реал». Рекордсменом клуба является Рауль (741), на втором месте Икер Касильяс (725), замыкает тройку Мануэль Санчис (710). При этом Бензема является единственным иностранцем в списке.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В прошлом сезоне 33-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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