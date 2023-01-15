Симеоне пожелал успехов Феликсу в «Челси»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пожелал успехов форварду Жоау Феликсу в «Челси». Ранее лондонцы арендовали игрока у мадридцев до конца текущего сезона.

«Я не буду вдаваться в подробности о Фелише. Я просто желаю ему всего наилучшего. У него феноменальные футбольные способности. Он молод и, очевидно, хочет делать все возможное, демонстрировать свой максимум. Надеюсь, он будет добиваться успеха, где бы он ни был», — сказал Симеоне журналистам.