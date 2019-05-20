Симеоне поблагодарил Гризманна за карьеру в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поблагодарил нападающего Антуана Гризманна за время, проведенное в клубе. Ранее 28-летний француз сообщил о своем уходе по окончании текущего сезона. Основным претендентом на игрока считается "Барселона".

- Прежде всего, я благодарен Антуану за замечательные пять лет, - приводит слова Симеоне Marca. - Я могу только сказать спасибо Антуану за его работу и тот рост, который он продемонстрировал здесь. Я очень люблю его как личность, у меня прекрасные отношения с его семьей. Жизнь научила меня не судить людей по их решениям. Мы спокойны: "Атлетико" сделал все, что мог, в ситуации с Антуаном.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

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