Симеоне — о поражении от «Барселоны»: «Мы хорошо оборонялись в последние 10 лет, но в этом году...»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:4).

«Мы хорошо оборонялись в последние 10 лет, но в этом году... Надо исправляться. «Барселона» выглядела мощнее, а в футболе побеждает тот, кто сильнее. Нужно работать, другого выхода не вижу», — приводит слова Симеоне Marca.

«Барселона», набравшая 38 очков, обошла «Атлетико» (36 баллов) и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.