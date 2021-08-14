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Симеоне: «Конкурентоспособность ла лиги без Месси и Роналду зависит от развития всех команд»

15:48
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу перехода нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Уход Месси значителен для ла лиги из-за того, насколько он был важен для турнира, для «Барселоны». «Атлетико» с ним не контактировал, не было ни малейшего шанса рассчитывать на него.

Конкурентоспособность ла лиги без Месси и Роналду зависит от развития всех команд, как это произошло в Англии», — цитирует Симеоне Marca.

Месси стал игроком «ПСЖ» 10 августа после ухода из «Барселоны». Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

 

 

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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