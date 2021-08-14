Симеоне: «Конкурентоспособность ла лиги без Месси и Роналду зависит от развития всех команд»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу перехода нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Уход Месси значителен для ла лиги из-за того, насколько он был важен для турнира, для «Барселоны». «Атлетико» с ним не контактировал, не было ни малейшего шанса рассчитывать на него.

Конкурентоспособность ла лиги без Месси и Роналду зависит от развития всех команд, как это произошло в Англии», — цитирует Симеоне Marca.