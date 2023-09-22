Шустер считает, что Беллингем не сможет играть так успешно весь сезон

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер высказался об игре полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

«Я не ожидал такого немедленного успеха. Он приехал в Мадрид, осознавая, за какой клуб он теперь выступает. Это помогло ему добиться таких результатов с самого начала. Имейте в виду, я не думаю, что он сможет поддерживать такую хорошую форму на протяжении всего сезона», — приводит слова Шустера AS.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.