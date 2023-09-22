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Сегодня, 16:31

Беллингем пропустил тренировку «Реала» за два дня до дерби с «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустил тренировочное занятие мадридцев в пятницу, 22 сентября, сообщает AS.

По информации источника, 20-летний англичанин пожаловался на проблемы с желудком. При этом медицинский штаб «Реала» уверен, что состояние полузащитника придет в норму к матчу с «Атлетико» в 6-м туре ла лиги. Мадридское дерби пройдет в воскресенье, 24 сентября.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Атлетик

 3
Альваро Мората

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Вильярреал

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Роберт Левандовски

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Родриго де Пауль

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Атлетико

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Рафинья

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Барселона

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Кадис

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Чими Авила

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