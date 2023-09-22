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Сегодня, 20:32

Хави продлил контракт с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на один год.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В текущем розыгрыше ла лиги «Барселона» с 13 очками занимает второе место после 5 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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