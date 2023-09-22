Хави продлил контракт с «Барселоной»
Главный тренер «Барселоны» Хави продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте каталонцев.
Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на один год.
Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.
В текущем розыгрыше ла лиги «Барселона» с 13 очками занимает второе место после 5 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
2
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
3
|Жирона
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|
4
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
15
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
16
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|1
|0
|3
|6-8
|3
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|- : -
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|24.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
|- : -
|24.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
|- : -
|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|3
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|4
|1
|1
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