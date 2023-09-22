Хави продлил контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на один год.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В текущем розыгрыше ла лиги «Барселона» с 13 очками занимает второе место после 5 туров.