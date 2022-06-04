Шакира попала в больницу на фоне нервного срыва после разрыва с Пике

Известная певица Шакира попала в больницу Барселоны после нервного срыва на фоне расставания с защитником сборной Испании Жераром Пике, сообщает AS.

В прошедшую субботу Шакира пережила сильный стресс. Медикам пришлось вмешаться, чтобы помочь колумбийской исполнительнице.

4 июня стало известно, что певица рассталась с футболистом после 11 лет совместной жизни.

Пара познакомилась во время съемок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году. Шакира и Пике не оформляли брак, хотя стали родителями двоих детей.

Как сообщают СМИ, причиной расставания стали измены футболиста.