«Эльче» готов продлить контракт с полузащитником Пасторе

«Эльче» готов предложить новый контракт полузащитнику Хавьер Пасторе. Стороны уже начали переговоры, сообщает RMC Sport.

Пасторе пришел в испанский клуб на правах свободного агента летом 2021 года. Тогда он подписал соглашение на один год.

В прошедшем сезоне 32-летнйи аргентинец провел в чемпионате Испании 13 матчей. Также на его счету 2 встречи в Кубке Испании.

Напомним, что ранее, 1 июня, «Спартак» объявил о том, что «Эльче» активировал опцию выкупа аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе у московского клуба. Форвард играл за испанскую команду на правах аренды с февраля 2022 года и забил 1 гол в 13 матчах.