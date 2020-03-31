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Сезон в Испании не будут доигрывать, если чемпионат не возобновится к концу июня

01:26
Пустой стадион. Фото SB Nation
Пустой стадион. Фото SB Nation
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Руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон будет прекращен, сообщает Marca. Его закончат досрочно, если матчи не возобновятся к 27 июня. Клубы надеются начать игры раньше.

Командам осталось провести по 11 туров. С большой долей вероятности матчи будут проходить без зрителей. Возможно проведение трех встреч за неделю.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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