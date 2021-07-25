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«Севилья» установила цену на Кунде

20:17
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«Севилья» хочет получить 70-75 миллионов евро при продаже защитника Жюля Кунде, сообщает Diario de Sevilla.

В подписании футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». Однако никто из них пока не готов удовлетворить финансовые требования испанской команды.

В прошлом сезоне 22-летний франуз сыграл 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 1 результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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