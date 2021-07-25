«Реал» хочет повторно отправить Йовича в аренду

«Реал» хочет повторно отправить в аренду форварда Луку Йовича, сообщает La Gazetta dello Sport. Интерес к футболисту проявляют «Дженоа» и «Сампдория». «Интер» тоже рассматривает вариант с арендой 23-летнего серба.

В прошлом сезоне Йович выступал за «Айнтрахт» на правах аренды. «Орлы» не стали вести переговоры со «сливочными» о выкупе нападающего.

В прошедшем сезоне Йович принял участие в восемнадцати турах немецкой бундеслиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.