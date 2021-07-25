«Реал» проиграл «Рейнджерс» в товарищеском матче

«Рейнджерс» в товарищеском матче обыграл «Реал» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия).

В составе мадридцев отличился Родриго. У шотландского клуба голы забили бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала и форвард Седрик Иттен.

Отметим, что на 75-й минуте защитник «Реала» Начо получил красную карточку, после чего «Рейнджерс» забил победный гол.