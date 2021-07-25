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«Реал» проиграл «Рейнджерс» в товарищеском матче

22:16
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«Рейнджерс» в товарищеском матче обыграл «Реал» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия).

В составе мадридцев отличился Родриго. У шотландского клуба голы забили бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала и форвард Седрик Иттен.

Отметим, что на 75-й минуте защитник «Реала» Начо получил красную карточку, после чего «Рейнджерс» забил победный гол.

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Владимир Иванов все материалы автора

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