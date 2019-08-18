«Севилья» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Эспаньолом»

«Севилья» в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0. Голы забили Серхио Родригес и Нолито.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Эспаньол» — «Севилья» — 0:2 (0:1)

Голы: Регилон, 44 (0:1). Нолито, 86 (0:2).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Лопес, Виктор Санчес (Дардер, 64), Рока, Мелендо, Феррейра (Калеро, 82), У Лэй (Кампусано, 70), Варгас.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос (Кунде, 75), Регилон, Оливер Торрес (Гудель, 76), Хоан Хордан, Фернанду Режес, де Йонг, Нолито, Окампос (Эль-Хаддади, 60).

Предупреждения: Регилон, 39. Окампос, 50. Виктор Санчес, 52. Варгас, 59.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

18 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».