«Севилья» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Эспаньолом»
«Севилья» в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0. Голы забили Серхио Родригес и Нолито.
Чемпионат Испании
Лига 1
1-й тур
«Эспаньол» — «Севилья» — 0:2 (0:1)
Голы: Регилон, 44 (0:1). Нолито, 86 (0:2).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Лопес, Виктор Санчес (Дардер, 64), Рока, Мелендо, Феррейра (Калеро, 82), У Лэй (Кампусано, 70), Варгас.
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос (Кунде, 75), Регилон, Оливер Торрес (Гудель, 76), Хоан Хордан, Фернанду Режес, де Йонг, Нолито, Окампос (Эль-Хаддади, 60).
Предупреждения: Регилон, 39. Окампос, 50. Виктор Санчес, 52. Варгас, 59.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
18 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/