«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян провел на поле 61 минуту

«Севилья» дома обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура ла лиги — 3:2.

У андалусийцев дубль оформил Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил Серхио Рамос. У гостей голы забили Андре Силва и Браис Мендес.

Российский хавбек баскского клуба Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Севилья» набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» с 40 очками — на 7-й строчке.