«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян провел на поле 61 минуту
«Севилья» дома обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура ла лиги — 3:2.
У андалусийцев дубль оформил Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил Серхио Рамос. У гостей голы забили Андре Силва и Браис Мендес.
Российский хавбек баскского клуба Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
«Севилья» набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» с 40 очками — на 7-й строчке.
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|
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|
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|
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|
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|
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|27
|8
|8
|11
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|32
|
13
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|27
|7
|8
|12
|25-33
|29
|
14
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23-37
|26
|
17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30-39
|24
|
18
|Кадис
|27
|2
|13
|12
|18-38
|19
|
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|2
|8
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|28-54
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|
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|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|- : -
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|- : -
|10.03
|23:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|11.03
|23:00
|
Альмерия – Севилья
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Атлетико
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Ян Коуту
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Чими Авила
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|21
|2
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Фернандес Иглесиас Начо
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|2
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Хетафе
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