Хави — о матче против «Атлетика»: «В лиге это самая сильная команда»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» в 27-м туре ла лиги.

«В лиге это самая сильная команда, они побеждают со счетом 3:0 и продолжают оказывать на тебя давление. У них есть выдержка, энергия, ритм, и это заслуга Вальверде. Вальверде — великий тренер, что он уже доказал. Мы хорошо подготовились к этой неделе. Если выиграем, то сделаем большой шаг вперед», — приводит Marca слова тренера.

Матч между командами пройдет 3 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

На данный момент «Барса» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Атлетика» 49 очков и 5-я позиция.