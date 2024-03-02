«Валенсия» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 27-го тура чемпионата Испании 2 марта, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Валенсия» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке.

По итогам 26-ти туров ла лиги команда из Валенсии набрала 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице, сливочные лидируют в примере, в их активе — 65 баллов.

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