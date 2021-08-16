Дубль Ламелы помог «Севилье» победить «Райо Вальекано»

«Севилья» в матче первого тура чемпионата Испании обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:0.

Дубль на счету Эрика Ламелы, еще один гол забил Юссеф Эн-Несири. На 16-й минуте встречи гости остались вдесятером после удаления вратаря Люки Зидана.

Следующий матч «Севилья» проведет 23 августа против «Хетафе», «Райо Вальекано» днем ранее встретится с «Реалом Сосьедад».

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Севилья» — «Райо Вальекано» — 3:0 (1:0)

Голы: Эн-Несири, 19 — с пенальти (1:0). Ламела, 55 (2:0). Ламела, 79 (3:0).

«Севилья»: Дмитрович, Хесус Навас, Рекик (Гомес, 52), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Ромеро, 89), Хоан Хордан (Ортис, 84), Оскар Родригес, Эн-Несири (Гудель, 89), Идрисси (Ламела, 46).

«Райо Вальекано»: Зидан, Бальиу, Гарсия, Катена, Марио Суарес, Трехо (Димитриевски, 19), Комесанья (Сисс, 61), Палазон (Меркеланс, 61), Валентин (Бебе, 71), Нтека (Мартин, 71), Альваро Гарсия.

Предупреждение: Идрисси, 45.

Удаление: Зидан, 16.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

15 августа. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».