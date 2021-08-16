Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы в матче первого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (4:2) прокомментировал слухи об отказе снизить зарплату.

«Обо мне пишут в новостях уже давно, это началось даже до Евро-2020. Но клуб обратился ко мне только две или три недели назад. Я всегда хотел помогать клубу и, думаю, никто не должен во мне сомневаться. Никто не должен сомневаться в том, чего я хочу в «Барсе». Я провел здесь 10 лет, еще 8 — в детском футболе. Это мой дом, клуб всей моей жизни, которому я всегда должен помогать. Люди могут думать, что хотят. Я не могу это контролировать.

Мне тяжело слышать ложь. Я думал, что показывал свои чувства к «Барселоне». Этот клуб многое мне дал. Мы должны благодарить его всю жизнь. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят», — приводит слова Альбы Marca.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Альба отказался идти на снижение зарплаты в «Барселоне». На существенное понижиние зарплаты ради регистрации новых игроков «Барсы» пошел защитник Жерар Пике.